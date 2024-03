BBB 24: Quando acaba o reality show?

No ar desde o dia 8 de janeiro, o BBB 24 já soma 69 dias de competição acirrada entre os confinados na casa mais vigiada do Brasil. Em mais da metade do reality show, restam agora 12 participantes que, até o momento, disputam umaa premiação estimada em R$ 3 milhões.

Alane Dias, Fernanda Bande, Davi, MC Bin Laden, Pitel, Giovanna, Leidy Elin são alguns dos brothers que se salvaram dos paredões da edição. O programa, que tem previsão de 100 dias de confinamento, deve acabar, portanto, em 16 de abril, com três participantes.

Onde assistir à transmissão do BBB 24?

A transmissão do BBB 24 pode ser acompanhada diariamente e ao vivo da TV Globo. Além do canal aberto, o reality show também está disponível na plataforma de streaming da Globoplay, com acesso a diversas câmeras da casa 24 horas por dia.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)