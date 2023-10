BBB 24: Qual BBB Gabi Martins participou? Veja a trajetória da cantora

Gabi Martins, de 26 anos, foi a 11° eliminada do BBB 20, com 59,61% de rejeição do público. Na casa, a artista protagonizou um romance conturbado com o ex-brother Guilherme Napolitano, além de viver um “triângulo amoroso” com Victor Hugo. O relacionamento, repleto de desentendimentos, era um dos principais motivos para as crises de choro da mineira. Gabi e Guilherme viviam se declarando um para o outro, até o modelo cair nos encantos de Bianca Andrade, mais conhecida como "Boca Rosa".

Em entrevista ao “OtaLab”, comandado por Otaviano Costa, a cantora revelou que não estava preparada para o programa. “Eu não estava preparada, naquele momento, para entrar no 'Big Brother'. Vi uma oportunidade de carreira, mas não fui lá para jogar”, contou ela.

“Não soube lidar com a pressão do jogo, por isso chorava tanto. Não sou de chorar assim, mas lá fiquei muito instável”, completou ela. No reality, também fez grandes amizades com a também cantora Flayslane, Rafa Kalimann e Mari Gonzalez. “Fiz amizades incríveis, me diverti e ri bastante. E amadureci muito. Esses foram pontos positivos", finalizou.

Depois do programa, Gabi continuou investindo na carreira artística e lançou clipes da música "Raiz ou Nutella" e "Coração Ansioso". Atualmente, a ex-BBB é influenciadora nas redes sociais e faz parcerias com outras celebridades brasileiras.

