BBB 24: Prova do Líder de hoje será a segunda de resistência da temporada

Mais uma prova de resistência chegando no Big Brother Brasil 24! A Prova do Líder desta quinta-feira (8) foi confirmada como a segunda disputa de resistência da temporada. Ainda sem muitos detalhes, a informação foi confirmada pela apresentadora Ana Clara, no Mesacast BBB.

Durante o bate-papo, Juninho, convidado do programa, especulou como seria desafiador para os confinados. "Prova do Líder depois de uma festa, né? É para deixar todo mundo bem animado", avaliou o eliminado da semana.

Como foi a 1ª Prova do Líder de resistência da temporada?

O início da temporada do BBB 24 ficou marcada pela primeira Prova do Líder, que logo de cara já foi de resistência. Após resistir quase 19 horas, Deniziane conquistou o primeiro colar da liderança do BBB 24. Além da liderança, Deniziane ainda levou um carro.

"Eu tenho um carro. Estou sem acreditar, primeiro pela liderança e, porque é primeiro carro da minha vida. Ando de ônibus o dia inteiro", comemorou a fisioterapeuta ao vencer a prova.