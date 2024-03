BBB 24: Pitel faz análise sobre Davi e ele discorda da sister

Após as diversas tretas que ocorreram no BBB 24, principalmente depois da dinâmica do “Sincerão”, Pitel se aproximou de Davi, em um momento que ele estava sozinho, para falar sobre as atitudes no jogo.

Ela fez uma análise sobre as discussões que o brother protagonizou.

“Sabe o que parece? Parece que tem um ciclo vicioso. Depois de toda grande briga que acontece, acontece também um grande ato seu de cuidado: almoço ou limpeza”, falou a assistente social. Seu comentário logo foi retrucado por Davi que respondeu: “Mas eu sempre faço, você sabe, né?”.

A alagoana insistiu no tema e disse que não há nada no contrato que obrigue os participantes a fazerem atividades domésticas. “Sei, mas sempre parece que é tipo uma redenção. Por isso que eu falo que parece sempre um ciclo vicioso. Você sabe que não precisa fazer nada disso”.

Ela então criticou a forma como Davi se dirige a outros participantes, em função das tarefas domésticas no reality. “Então, eu acho um pouco errado quando você usa isso para atacar alguém, quem quer que seja, pode ser Yasmin ou qualquer outra pessoa”.

Davi questionou a sister: “Como assim?”. Ela então respondeu: “’Ah você não faz nada’ ou algo desse tipo porque muitas pessoas aqui não fazem nada”, pontuou.

O baiano, no entanto, discordou de Pitel e reforçou que quando não concordar com a atitude de alguém, vai sempre apontar e falar diretamente.

“Eu não usei isso para atacar ela. Eu só falei o que eu acho que penso dela. E falarei de qualquer outra pessoa, não é só dela”, encerrou.