BBB 24: Parcial de enquete indica quem será eliminado no 12º Paredão do reality show; confira

Formado neste domingo (10), o 12º Paredão do Big Brother Brasil 24 é formado por Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet terá o resultado oficial divulgado na noite desta terça-feira (12). O UOL divulgou uma enquete para os internautas votarem e a parcial indica quem dos três pipocas pode ser o próximo a deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Segundo a parcial, atualizada às 14h50 desta segunda-feira, Yasmin Brunet é a escolhida da vez para deixar o reality show. Abaixo, confira a parcial completa:

- Yasmin Brunet: 76,3% dos votos;

- Lucas Henrique: 17,99%;

- Isabelle: 5,71%.

É válido ressaltar que essa enquete não representa a votação da Globo, que é feita no Gshow. O resultado oficial do 12º Paredão do BBB 24 será conhecido durante o programa desta terça-feira (12).

*(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)