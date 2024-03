BBB 24: após ser emparedada, Alane pede para permanecer no programa como presente de aniversário

Alane Dias é uma das emparedadas da 11ª berlinda do BBB 24. Em sua defesa de permanência no programa, na noite de domingo (3), a paraense pediu que o público a deixasse ficar como um presente de aniversário adiantado. A bailaria completa nova idade no próximo dia 9 de março. Assista ao vídeo:

“Sábado é meu aniversário de 25 anos, e eu espero de todo meu coração que vocês me ajudem a realizar esse sonho”, afirmou a sister.

Ao lado de Alane, Davi e Michel também estão emparedados. Um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (5). A paraense foi a mais votada da semana pelos confinados com seis votos e complementou o Paredão ao lado do motorista de aplicativo, o professor e Yasmin. Na Prova Bate e Volta, a influenciadora levou a melhor e conseguiu se salvar.

O perfil da paraense já se pronunciou nas redes sociais e puxou mutirão para Michel sair do programa. “Somos #ForaMichel! Sigam o posicionamento do oficial, não dividam votos”, pediu os administradores.