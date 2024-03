BBB 24: Davi conta primeiro para Alane sobre o que ouviu no Big Fone; veja como foi

A parceria entre Davi, Alane Dias e Beatriz está cada vez mais forte no Big Brother Brasil 24. Mesmo que o brother não tenha contato para Isabelle o que rolou quando ele atendeu o Big Fone nesta manhã (1º), ele se sentiu confortável para desabafar com as "fadas".

No banheiro da casa, Davi conversa com Alane e Beatriz e falou sobre o que ocorreu na dinâmica do Big Fone nesta manhã (1). O brother disse para elas que ao atender o telefone, a ligação "caiu". Após ouvir o toque de "ocupado", o baiano ainda ficou com o telefone na orelha, em silêncio.

"Eu sei que eu estou no Paredão, eu sei que eu vou", diz o baiano. Alane que está escovando o dente e pergunta: "Você não está imune?" "Não sei, não posso falar", responde o motorista.

"Você não vale nada, Davi", afirma a paraense. "Não posso falar o que foi o Big Fone", afirma o brother aos risos. A vendedora do Brás também complementa: "Tem coisas do Big Fone que mandam não falar para ninguém. Tem Big Fone que já atenderam e 'você não pode falar'."

Rindo, Davi completa: "Não, posso falar o que foi? Foi o Toque de Acordar."

A bailarina não acredita no brother: "É mentira tua, Davi." "Ele falou o que para você no telefone?", pergunta a paulista.

"Não, no Big Fone foi o Toque de Acordar, desligou na hora. Eu fiquei perturbando ali, vou mexer com a cabeça da galera, vou deixar eles ficarem pensando nas possibilidades" , explica o brother.

"Continua assim, não fala", afirma a vendedora. "Eu não acredito, Davi", diz a bailarina.

"Tu pensa que tu me engana, mas eu não nasci ontem. Quando tu está com o caju, já estou com a castanha aqui", ainda afirma a paraense.

Mais cedo, em outra conversa com Isabelle, ele afirmou que "não podia falar nada" sobre a mensagem.