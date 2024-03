BBB 24: Davi atende Big Fone falso e cai em trote da produção com 'linha ocupada'

O Big Fone tocou pela primeira nesta sexta-feira (1) no BBB 24, mas não foi para colocar ninguém no paredão ainda. Davi foi a primeira vítima da brincadeira e levou um susto ao ouvir apenas o ruído da linha. As primeiras chamadas serão apenas trotes, como parte da dinâmica da semana.

O brother estava sozinho na área externa quando o telefone tocou e, empolgado, correu para atender, mas se deparou com a frustração da "linha ocupada". Michel, Pitel e Leidy, que estavam na cozinha, também tentaram atender a chamada.

"Ele não quer falar", disse Leidy. "Não pode ou não quer, Davi?", perguntou Alane. O brother seguiu calado, apenas rindo da situação, sem revelar a brincadeira.

VEJA MAIS

Ainda nesta sexta, o Big Fone tocará mais uma vez, às 16h, com mais trote para os brothers. No sábado, a brincadeira continua com mais duas chamadas, às 19h e às 23h30. A sexta e última ligação será ao vivo na programação da TV Globo, no domingo (3), às 17h20. Quem atender estará direto no paredão.

Veja os horários que o big fone irá tocar:

Sexta (1º): 10h e 16h

Sábado (2): 19h e 23h30

Domingo (3): 6h e 17h20 (o último será exibido ao vivo na Globo)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)