BBB 24: Que horas o Big Fone vai tocar nesta sexta-feira (1)? Veja como vai ser a dinâmica

A semana no BBB 24 promete ser agitada com várias dinâmicas. A partir desta sexta-feira (1), o Big Fone vai tocar seis vezes, mas apenas a última ligação, no domingo (3), terá consequências reais: quem atender irá direto para o paredão. As cinco primeiras serão apenas trotes da produção, para divertir (ou assustar) os confinados.

Lucas Henrique já conquistou a liderança, mas ao longo da semana, ainda tem prova do anjo, que será autoimune e imunizará alguém, e um contragolpe da pessoa que foi ao paredão por meio do big fone.

Programação das chamadas

Nesta sexta-feira, serão duas ligações: a primeira às 10h e a segunda às 16h, ambas apenas com trotes passados pela produção. Já no sábado, o telefone toca mais duas vezes: uma às 19h e outra às 23h30. Domingo, mais uma dupla de chamadas acontece no big fone. A primeira delas, o último trote, será cedinho, às 6h.

A sexta e última ligação do Big Fone será ao vivo na programação da TV Globo, no domingo (3), às 17h20. Quem atender irá direto para o paredão, com direito a contragolpe.

Ainda nesta sexta, o Raio-X terá a dinâmica "perde e ganha", que vai mexer nas estalecas dos brothers. Depois do jogo de sorte, eles poderão dar lances para arrematar o Poder Curinga, que permite que o voto do brother valha duas vezes.

Mais tarde, o Líder Buda colocará quatro pessoas em sua mira para a indicação no domingo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)