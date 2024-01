BBB 24: o que rolou na madrugada deste domingo, 14? Desmaio, treta e fofoca

A madrugada deste domingo (14), deu o que falar. Embalada pelo show de Ludmilla, a noite foi repleta de reviravoltas e emoções, com direito a desmaio, treta de artista e muita fofoca entre os brothers.

Confira tudo que rolou:

Alane desmaia

Nizam e Alane protagonizaram um momento tenso, com direito a desmaio e ida ao confessionário. Momento antes da festa, Alane desmaiou nos braços de Nizan durante uma conversa sobre a treta com Vanessa Lopes.

Nem confiança

Rodriguinho assistiu ao show da cantora Ludmilla sentado e de braços cruzados. Após a apresentação de Lud, o pagodeiro criticou as letras.

“Eu não gosto de bate o pir** na minha cara”

Choque de gerações

Ainda durante a festa, Wanessa, Yasmin e Rodriguinho conversaram sobre a sua relação com os outros participantes da casa.

A cantora e o cantor dizem se sentir um pouco deslocados entre os participantes, que são muito mais jovem que eles.

"Eu estou sentindo um choque de geração", afirmou Wanessa.

A animação em pessoa

Bia novamente foi um dos destaques da madrugada no quesito animação. A sister aproveitou a noite e cantou com bastante entusiasmo as músicas de Ludmilla.

Meio abusivo

Já no quarto, MC Bin Laden desabafou com Vanessa Lopes e questionou se Nizan não está sendo meio abusivo com Alane, após notar que a paraense anda “meio triste”.

Disse-me-disse

O "disse me disse" sobre Nizam e Vanessa Lopes movimentou a madrugada, com Nizam buscando apoio de participantes como MC Bin Laden e Pizane.

Isabelle surpreendeu ao revelar que não pretende se envolver romanticamente com Vinicius no BBB 24. Wanessa, Yasmin e Rodriguinho compartilharam a sensação de choque de geração, sentindo-se deslocados entre os participantes mais jovens.

Ludmilla e desfile

A festa, entretanto, teve seu ápice com Ludmilla, que agitou os participantes com seus sucessos. Antes do show, um desfile misterioso com personalidades marcou a noite.