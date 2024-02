BBB 24: Michel coloca Alane e Bia no castigo do 'Monstro'

Na tarde deste sábado (17), Michel venceu a prova do Anjo da semana do Big Brother Brasil 24 e indicou Alane e Bia para o "Castigo do Monstro". As duas perderam 300 estalecas.

Para o Castigo, duas pessoas serão transformadas em "biscoitos mágicos". "Sempre que tocar a música, os castigados deverão ir para o gramado e 'biscoitar' ao lado de um biscoitão gigante. Quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa", anunciou Michel

Além disso, o professor ainda ganhou imunidade e poderá indicar alguém da casa para o próximo Paredão, além de levar para casa um carro 0km.

Michel e Giovanna, que foram dupla na prova, fizeram o melhor tempo e avançaram para a disputa final. Na outra fase, o professor achou a chave do carro primeiro e ganhou.

"O Puxadinho vive!", gritou Michel, emocionado com a conquista. Em seguida, brincou: “Meu Deus, como é que eu vou pagar o IPVA disso?”

Para o almoço do Anjo, Michel convidou as sisters, Raquele, Giovanna e Yasmin.