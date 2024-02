BBB 24: Michel é o Anjo pela segunda semana consecutiva e está imune

Michel ganhou a sexta prova do Anjo do Big Brother Brasil 2024 deste sábado (17) e está imune. Além disso, o brother também arrematou um carro zero km e poderá indicar um dos participantes da edição ao Paredão - que será formado no próximo domingo (18).

O professor realizou a prova fazendo dupla com Giovanna. Eles tiveram o melhor tempo durante a disputa, que envolveu uma corrida por um labirinto atrás de letras para formar uma palavra.

Ao conquistarem o primeiro lugar na fase de duplas, disputaram entre si: quem escolhesse a chave certa e conseguisse ligar o carro, ganharia a prova. Giovanna foi a primeira a tentar, mas não deu outra: Michel escolheu a correta.

Essa é a segunda prova do Anjo seguida que o brother ganha. Para o castigo do monstro dessa semana, Michel escolheu Alane e Beatriz. As duas perderam 300 estalecas.

Entenda como foi a prova

A sexta prova do Anjo contou com a participação de todos os confinados, com exceção da Líder Raquele. Na primeira etapa da prova, brothers e sisters jogaram em dupla: enquanto um indicava o caminho por comando de voz, o outro deveria percorrer um labirinto e buscar cartelas com letras para, no final, formar a palavra "Equinox". Vencia a dupla que cumprisse a etapa mais rapidamente e quem fez o menor tempo foram Michel e Giovanna.

Veja as duplas formadas

Dupla 1: Pitel e Beatriz. Dupla 2: Alane e MC Bin Laden. Dupla 3: Rodriguinho e Fernanda. Dupla 4: Giovanna e Michel. Dupla 5: Isabelle e Davi. Dupla 6: Deniziane e Matteus. Dupla 7: Leidy Elin e Lucas Henrique. Dupla 8: Wanessa e Yasmin.

Tempo de cada dupla na disputa

Pitel e Beatriz: 02:13.188

Alane e MC Bin Laden: 02:34.236

Rodriguinho e Fernanda: 03:46.018

Giovanna e Michel: 02:00.038

Isabelle e Davi: 02:38.658

Deniziane e Matteus: 03:02.832

Leidy Elin e Lucas Henrique: 03:02.802

Wanessa e Yasmin: desclassificadas (Wanessa não completou o circuito)