BBB 24: Luis Miranda e Marcos Veras comandarão novos quadros de humor

Com a estreia do BBB 24 marcada para o dia 8 de janeiro de 2024, a Globo segue divulgando as novidades da próxima edição do reality show. Nesta quarta-feira (13), a emissora anunciou a chegada de dois novos quadros à atração: 'Big Babado' e 'Vamo invadir sua casa'.

O primeiro quadro será comandado pelo ator e humorista Luis Miranda. "É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade", afirmou.

Já o 'Vamo invadir sua casa' ficará a cargo do apresentador e humorista Marcos Veras. "Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros", disse.

Além dos novos quadros, o BBB 24 terá a presença de Tadeu Schmidt como apresentador. A atração também continuará com o quadro 'O Brasil está vendo', que irá analisar os acontecimentos da casa sob a perspectiva dos telespectadores.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)