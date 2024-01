BBB 24: Irmã de Deniziane avalia relação da sister com Matteus; 'Tenho medo em relação ao jogo'

Muitos espectadores do BBB 24 vibraram com o primeiro beijo de Deniziane e Matteus, ocorrido na festa do último sábado, 27. Mas para a irmã gêmea da participante, Deniziene formar um casal pode ser algo arriscado dentro do jogo.

VEJA MAIS

“Então, eu gosto muito do Matteus, acompanhei o beijo, sim, foi lindo. Eu só tenho medo em relação ao jogo. Mas o Matheus demonstra ser uma pessoa muito bacana, com uma índole parecida com a dela”, afirmou.

Para a irmã da fisioterapeuta, por outro lado, Deniziane e Matteus possuem características em comum. ““Eles têm um coração muito bom, né? Então eu acredito que vai ser bom sim. Mas em relação ao jogo me preocupo um pouco”, reiterou Deniziene.

Antes do primeiro beijo, e após alguns momentos quentes no edredon, a sister havia dito ao gaúcho que precisava manter o foco no jogo, por isso preferia não se envolver. A fisioterapeuta disse também que estava incomodada com os comentários sobre o casal dentro do BBB 24, mas, para a alegria dos confinados e do público, o primeiro beijo saiu.