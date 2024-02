BBB 24: Fernanda chora na academia após perder prova do líder: 'Dependia de mim'

Após ter perdido a prova do líder de resistência nesta sexta-feira no Big Brother Brasil 24, Fernanda caiu no choro na academia. A sister fez dupla com Pitel e duraram mais de 5 horas inclinadas e agarradas. Elas foram as penúltimas a deixar a disputa, vencida por Isabelle e Beatriz, que terão que escolher entre a liderança da semana e R$ 44,2 mil.

Em seguida, Rodriguinho chegou ao local e perguntou o que havia acontecido. "Fiquei pensando se fosse o Celo lá, meus filhos. E eu não consegui", lamentou a sister, por ter perdido a prova. "Você conseguiu sim. Ficou tempo para c******. Lógico que conseguiu. Vocês estão em dupla e às vezes o seu parceiro não tem o que você tem e vice-versa", consolou o músico.

Rodriguinho continua consolando a modelo. "A brincadeira não é você carregar, é os dois conseguirem e a Pitel não consegue, a Pitel não tem a força que você tem. Pronto. Quando a gente perde em conjunto, a gente tem que perder, não tem o que fazer. Ontem eu ficaria até meio-dia, mas a Leidy tinha que ir embora. Até onde eu tentei forçar ela a ficar, eu consegui. Falei até de você: "a Fernanda vai te colocar no Paredão", "então eu vou ficar", não ficou, entendeu? Não tem o que fazer, olha para a Prova do Anjo", continuou o pagodeiro.

A modelo ainda justifica: "Eu precisava do dinheiro, Rodrigo". A sister continua chorando enquanto pedala a bicicleta da academia e o cantor a consola. "Não cai, não cai, não se entrega. Você está sendo guerreira, está sendo guerreira faz um mês. Não é agora que você vai cair, né?"

Fernanda continua lamentando: "Agora dependia de mim". O brother, na tentativa de ajudar a sister, rebate: "Não, dependia da Pitel também, não é só você. Se fosse só você, beleza, mas não era só você, vocês eram uma dupla. Não que ela tenha culpa..."

Ela interrompe a fala de Rodriguinho e afirma: "Ela foi muito bem, ela foi muito bem. Fiquei tão feliz por ela." Rodriguinho, então, conforta a colega de confinamento: "Exatamente, ela se esforçou até onde ela pôde, você também. Não deu porque tem duas meninas do lado que estão com a mesma cabeça que vocês e é isso. Um dia a gente vai ganhar e um dia a gente vai perder. Você está ganhando há quatro semanas, você não pode reclamar. Você é uma das únicas pessoas desse programa que não pode reclamar. Ninguém ganhou mais nesse programa do que você. [...] O prestígio que você ganhou, o respeito que você ganhou, ninguém ganhou", pondera o artista.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)