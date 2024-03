BBB 24: Boninho diz que Prova do Líder hoje será longa

A noite desta quinta-feira (7) promete ser de muita disputa entre os participantes do BBB, que irão se enfrentar em mais uma Prova do Líder. Segundo Boninho, a prova de hoje promete ser longa.

VEJA MAIS:

A prova está prevista para ocorrer às 22h25, assim que for iniciado o programa ao vivo.

Nas redes sociais, o diretor do programa comentou sobre a situação dos brothers, que durante a festa do líder Buda, acabaram entrando no “Ta com Nada”. De acordo com boninho, todos estão prejudicados e devem para uma prova do Líder que promete ser difícil.

“Eles estavam muito perto de chegar no 'Tá com Nada' e aconteceu. Agora é perrengue e se preparar porque amanhã tem prova longa", disse Boninho.