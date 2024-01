BBB 24: amiga defende Marcus Vinicius de acusação de golpes de ex-namorados; vídeo

O anúncio dos confinados do "BBB 24" virou incentivo para exposições. O alvo foi Marcus Vinicius, participante do grupo Pipoca. Assim que seu nome foi confirmado na última sexta-feira (5), dois homens que alegam ser seus ex-namorados divulgaram vídeos na internet falando mal do comissário de bordo.

As declarações de ambos os supostos ex-namorados causaram repercussão nas redes sociais, deixando sua melhor amiga, Isadora Lis chateada com a situação. Assim como muitos internautas discutindo a credibilidade das alegações e o impacto que elas poderiam ter na imagem de Marcus Vinicius dentro do reality show.

Porém, com tudo isso em jogo, Isadora Lis, foi para as redes sociais defender o Brother da acusação de pegar dinheiro de supostos ex-namorados e não pagar.

“Alpinista social é um bagulho que nunca vai deixar de existir. Gente, já está rolando um bando de Fake News de ex do Marcus, inventando um bando de besteira. Marcus nunca nem viu essas pessoas e, essas pessoas nunca nem viram o Marcus”, afirmou Isadora.

Ainda segundo a amiga, todos já esperavam que as exposições falsas pudessem acontecer. “Sempre rola exposição no Twitter e Instagram. Se essas pessoas tivessem mesmo uma relação com o Marcus, por que não o expuseram antes? Lógico que não o conheciam, só estão aqui para ganhar os 15 minutinhos de fama e mais seguidores”, detonou Isadora.

Assista: