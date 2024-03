BBB 24: Alane Dias fala sobre Praia do Atalaia aos brothers: 'É a cara de Salinas'; confira

No BBB 24, a paraense Alane Dias conversou com Bia, Isabelle e Davi e falou sobre uma das praias mais conhecidas do Pará, a do Atalaia, localizada em Salinópolis. A bailarina comentou com os amigos sobre o quão maravilhoso é o espaço e explicou que o Atalaia é "a cara" e representa a cidade de Salinas.

Ao lado da paraense, a cunhã também demonstrou já conhecer o ponto turístico de Salinas. Isabelle falou para Davi que entram muitos carros na praia, conhecida por sua extensa faixa de areia.

"Todo mundo abre a mala do carro com caixa de som e fica um som misturado com o outro. É a cara de Salinas", completou Alane.

Na mesa da cozinha, a atriz explicou aos amigos que o ponto turístico fica a 3 horas de Belém, capital do Pará. Durante o bate-papo, Alane também lamentou sobre a poluição deixada por algumas pessoas que frequentam as festas do Atalaia. "Todo mundo joga latinha de cerveja, justamente a praia que entra carro. Podiam colocar o lixo dentro do carro e jogam na água", disse.

Tanto Alane quanto a musa do boi garantido falaram sobre a fama do local. "É uma loucura. Égua, é muito legal", disse Isabelle. "É muito legal. Salinas é maravilhoso! Tem muito 'paredão'. É uma praia que está ficando cada vez mais famosa", comentou a atriz.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)