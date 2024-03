Ex-BBB Michel faz harmonização facial com lipo de papada; confira antes e depois

O ex-BBB Michel aproveitou a oportunidade de fazer os procedimentos estéticos tão esperados depois do reality show. Nas redes sociais, o professor de educação física compartilhou o início da harmonização facial feita em dois procedimentos.

"Hoje iniciamos a harmonização do Michel em parceria com a Croma Pharma Br! Fizemos o preenchimento do mento com 3 ml e a lipo de papada com a platismoplastia e muito em breve teremos um resultado maravilhoso. Obrigado pela confiança no meu trabalho", disse o cirurgião dentista responsável pelos procedimentos, Domingos Mantelli.

Veja como ficou o antes e depois da lipo de papada (Instagram/@michel_bh)

O encorajamento para os procedimentos também partiu através de uma amizade do ex-participante com Bruna Amaral, esposa do cantor Rodriguinho. Segundo ela, o professor ficaria ainda mais “mara” depois da harmonização. O cirurgião dentista ainda agradeceu a influenciadora pela indicação.

VEJA MAIS

Participantes que realizaram procedimentos estéticos

Deniziane, Thalyta, Juninho e Maycon também fizeram harmonização facial e corporal entre as mais diversas formas. De acordo com a fisioterapeuta, a mudança foi só para “realçar a beleza natural, dar uma melhorada em pontos específicos”.

Já para Talytha, a oportunidade somou para a autoestima em relação ao corpo. A ex-sister quis eliminar gorduras nas costas, braços, papada e perna, além de fazer um enxerto no bumbum. “Antes do programa, não tinha condições. Ainda não fiquei rica. Tinha coisas que me incomodavam. Lá dentro do programa eu só usei a piscina umas três vezes. Eu não gosto, me deixava insegura", disse ela em um vídeo. Os ex-brothers optaram por realçar os maxilares e sorrisos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)