BBB 24: Leidy Elin quebra recorde do reality sem votos e sem paredões

Leidy Elin bateu um novo recorde no BBB 24 ao ficar 74 dias sem receber votos no reality show da TV Globo. A trancista superou a marca histórica que tinha sido de Gabi Martins, do BBB 20, que ficou 73 dias até ser votada pela primeira vez.

Leidy não recebeu nenhum voto na casa, seja do Líder ou dos participantes, passando ilesa por todos os Paredões.

O recorde pode aumentar se Leidy chegar ao 14º Paredão do próximo domingo (24) sem receber votos. Se isso ocorrer ela completará 77 dias sem receber votos.

Lista de participantes com mais dias sem votos no BBB:

1º lugar: Leidy Elin (BBB 24) - 74 dias

2º lugar: Gabi Martins (BBB 20) - 73 dias

3º lugar: Bruna Griphao (BBB 23) e Monique (BBB 12) - 69 dias



4º lugar: Rafa Kalimann (BBB 20) e Marcela Mc Gowan (BBB 20) - 68 dias

5º lugar: Sérgio (BBB 1) - 60 dias