BBB24: Fernanda diz que não usa calcinha há cinco anos

Na Festa da Líder Giovanna, Fernanda conta para Pitel que não usa calcinha há cinco anos. No BBB 24, a confeiteira já havia revelado que opta por não vestir a peça íntima. "Cadê a calcinha daqui?", questiona Pitel. "Não tem. Eu não uso calcinha, amiga", conta a confeiteira.

A confeiteira continua e diz: "Eu não uso há cinco anos". "Que isso", afirma a assistente social. "Não aparece nada", declara Fernanda. Lá no início do BBB 24, Fernanda já tinha contado que não gosta de usar. "Me dá até nervoso de usar, não estou acostumada", afirmou ela. Inclusive, durante uma Prova do Líder de Resistência, no mês passado, ela não usou calcinha para competir ao lado de Pitel, que também revelou que não quis colocar.