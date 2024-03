Giovanna ganha festa 'Hippie chic' no BBB 24

A liderança de Giovanna no BBB 24, termina nesta quarta-feira (20), com a festa "Hippie chic". "Gente, eu amei", disse a líder ao descobrir o tema da sua comemoração.

Usando um conjunto de calça boca de sino e cropped vermelho com brilho e detalhes em branco, Giovanna entrou na festa ao som de "Born to be wild", de Steppenwolf, e confessou que estava muito feliz.

A decoração da festa apostou em uma estética mais hippie, com muitas flores, tecidos e fotos da líder espalhadas no cenário.

Após um breve "esquenta" ao ritmo da set list 'paz e amor', todos os participantes foram enfileirados em uma passarela e fizeram um desfile mostrando seus looks.