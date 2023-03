BBB 23: veja o que rolou na madrugada deste sábado, 18, no reality

Nada como uma festa para acalmar os ânimos na Casa Mais Vigiada do Brasil. Após uma semana que incluiu a chegada de uma nova participante no BBB 23, a expulsão de dois brothers e a volta de Dania Mendez ao México - antes do previsto -, a madrugada de sábado (18) foi de festa com show da saudosa banda NX Zero. Mas nem só de diversão se fez o momento: também teve discussão de relação, duas advertências da produção e até citação da cantora Ludmilla. Confira!

VEJA MAIS

Ludmilla

Durante a festa, Marvvila revelou a Fred Bruno que teve uma ilustre ajuda em um momento difícil da carreira: Ludmilla. A integrante do Camarote contou que a esposa de Bruna Gonçalves a incentivou a se lançar no pagode.

"Lancei as músicas, não davam certo. Eu lançava um cover de pagode, cantando com clipe de celular, dava milhões de visualizações. Daí uma artista me incentivou muito. Ela falou: 'cara…'. Não falo muito, mas é a Ludmilla. A gente se via muito, se encontrava muito. Eu cantava muito na casa dela e ela dizia: 'Cara, qual foi?', disse Marvvila..

DR

Durante uma conversa sobre jogo, Ricardo e Sarah discutiram a relação. Tudo começou quando o biomédico sugeriu que havia algo de errado envolvendo a psicóloga: “Como se algo não tivesse encaixado na sua cabeça".

“A situação daqui, de estar aqui dentro, e tá acontecendo tudo isso de jogo, eu, você, suas amizades, suas prioridades e tal... é como se algo não tivesse encaixando. É como se tivesse uma peça tentando forçar em algum lugar. Ou jogo, ou prioridades, ou amizades, ou eu, ou amizade comigo. É como se uma peça não estivesse encaixando no seu quebra cabeças, eu vejo que isso tá confuso", explicou o sergipano.

A conclusão de Alface era de que eles deveriam parar de ficar, mas a paulistana negou e os dois foram parar embaixo do edredom após a festa. Mas, antes disso, ela desabafou com Aline Wirley: "Não é fácil, alguém vai sair magoado, falando de game. Não tem nada que dê pra fazer. Mesmo se a gente fosse só amigo...".

Alface no ‘La Casa de los Famosos’?

E as teorias também deram o ar da graça pela festa. Os brothers acreditam que Ricardo participará de um intercâmbio com “La Casa de los Famosos”. O motivo é uma bolsa de microfone da cor laranja, que Alface ganhou da produção - a mesma que Dania usava e diferente dos demais participantes.

"Se amanhã não trocar de todo mundo, tu vas hacer una viaje", disse Cezar, "Mano, é um sonho?", completou Alface.

Advertências

No famigerado After dos Crias, os “inimigos do fim” do BBB 23, Marvvila, Sarah, Fred, Gabriel e Bruna relembraram Dania e decidiram falar em espanhol. Mas a atitude rendeu alerta da produção: "Atenção a todos. Falar apenas o português", apareceu no telão.

Depois, a líder Bruna Griphao disse que não queria dormir no Quarto do Líder, mas não explicou o motivo. Com isso, a produção chamou sua atenção, informando o que deveria fazer. "Bruna, você tem que dormir no Quarto do Líder".

Após a chamada de atenção, a ex-atriz mirim convidou o aliado Fred para dormir no quarto.