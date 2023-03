BBB 23: pela primeira vez, NX Zero toca sucessos na festa do reality; vídeo

Nesta sexta-feira (17), os brothers e sisters foram convidados a entrar no “mundo dos sonhos” e curtir a festa do Big Brother Brasil. A atração que subiu no palco do BBB 23 foi a banda NX Zero, que se reencontrou depois de seis anos. Essa é a primeira vez que o grupo se apresenta da casa mais vigiada do Brasil.

VEJA MAIS

Vestidos de pijama, os brothers se divertiram com os sucessos, como "Razões e Emoções". Di Ferrero falou sobre a volta da banda: "Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, boa noite! Enquanto vocês estavam aqui confinados, a gente decidiu se reunir para fazer uma turnê, acredita nisso?", disse o vocalista. A agenda de shows do NX Zero segue até dezembro.

No gramado, a cenografia representa um céu estrelado. O evento conta com elementos que prometem colocar os confinados nas nuvens.