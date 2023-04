BBB 23: Ricardo ‘Alface’ é eliminado e Prova de Resistência define finalista da edição

Ricardo “Alface” foi o penúltimo eliminado do BBB 23, na noite de quinta-feira (23), com 68,86% dos votos, em um Paredão duplo com Larissa, que voltou à casa após vencer o Quarto do Reencontro e recebeu 31,14% nesta berlinda. Imediatamente após o anúncio, uma nova Prova do Líder foi iniciada, em uma dinâmica de resistência, que vai definir a primeira finalista da edição. O BBB 23 chega ao fim na próxima terça-feira (25).

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt usou diversas referências, em homenagem a uma das características que o biomédico mostrou durante o programa.

"Quem um dia disse que você não ia ser nada na vida já engoliu as palavras há muito tempo. Você saiu de casa só com o dinheiro da passagem de ida e voltou mestre. Se Seu Silvano já sentia tanto orgulho, imagine o que ele sentiria vendo você aqui, esbanjando inteligência, talento e dedicação no seu Coliseu. Já que falei do Coliseu, a grande arena, então a referência do futebol: Cristiano Ronaldo, Zico, Cruijff, Puskas... O que esses craques têm em comum? Não venceram a Copa do Mundo. Aqui estou eu no papel de pai triste, como você já disse certa vez, para dizer que quem sai hoje é você, Alface", decretou o apresentador.

Com o anúncio, Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao aproveitaram para vibrar pela permanência da aliada, Larissa, no jogo.

Ao deixar a casa, “Alface” se mostrou feliz e se despede das confinadas: "Quem acredita sempre alcança. Obrigado, gente! Vamo que vamo! Amo vocês".

Prova do Líder

Na última Prova do Líder da edição, a dinâmica é de resistências: as sisters precisam ficar sentadas, segurando o disco da Chevrolet, enquanto os bancos giram. Elas podem acionar o botão On Star para parar o giro do próprio banco por 30 segundos, mas só poderão usar o benefício 15 vezes durante a dinâmica.