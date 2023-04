BBB 23: Paredão define top 4; confira quem sai, segundo parcial da Enquete UOL

O 17º Paredão do BBB 23 é a penúltima berlinda antes da grande final do reality show e define quem se junta a Amanda, Bruna Griphao e Aline Wirley no top 4. Ricardo foi o indicado da líder Bruna Griphao e Larissa foi a participante mais votada da casa. Saiba quem deve ser eliminado, segundo a parcial da enquete da UOL.

O resultado da votação só sai nesta quinta-feira (20), mas, horas depois do Paredão ser confirmado, parciais das principais enquetes do BBB 23 já mostram qual direcionamento a 17ª berlinda da edição pode seguir. Lembrando que as votações expressas nas enquetes não têm influência sobre o resultado do programa da TV Globo.

Enquete BBB UOL parcial: quem será o eliminado no 17º Paredão?

Uma das principais enquetes sobre o BBB é organizada pela UOL. A pesquisa do site já chegou a mobilizar milhões de internautas, que, mesmo que o resultado não influencie no jogo, votam na enquete. Nas primeiras horas do dia eliminação, por volta de 04h desta quinta (20), mais de 50 mil votos já haviam sido registrados na sondagem.

Segundo a parcial, Larissa dará adeus ao BBB pela segunda vez, sendo essa a primeira possível baixa do quarteto de meninas após várias paredões e na reta final do programa.

Larissa: 52,05%

Ricardo: 47,95%

Enquete BBB UOL é 100% confiável?

Embora aponte para os direcionamentos dos paredões, nem sempre o resultado da Enquete BBB UOL é certeiro. Na votação que deu à paraense Paula Freitas o acesso ao BBB 23, por exemplo, na Casa de Vidro, a pesquisa do site indicava que Manoel Vicente e Giovana Leão seriam os escolhidos do público - na prática, o resultado se mostrou completamente diferente, com Paula e Gabriel Fop entrando na casa.

Já no segundo Paredão do BBB 23, que eliminou Fop com 53,3%, a enquete mostrava que Domitila daria adeus ao reality. No quarto Paredão, que eliminou Paula, a pesquisa da UOL indicava a saída de Bruno. No quinto Paredão, Cristian deixou o programa mesmo com a sondagem do site apontando “Alface” como eliminado. Já no oitavo Paredão, a enquete apontava Sarah Aline como eliminada no lugar de Key Alves.

No 11º Paredão, que eliminou Gabriel Santana, a enquete apontava que o "adeus" era de Bruna Griphao. Na 12º berlinda, onde o público votou para permanecer na Casa, Domitila apareceu como a preferida do público, mas, na realidade, Amanda foi a mais votada. No 14º Paredão, Fred Nicácio deixou o BBB novamente, embora a sondagem apontasse para o fim de Bruna no reality. A diferença se repetiu no 15º Paredão, onde a enquete dizia mais uma vez que Bruna sairia, agora para Sarah Aline, que deixou o BBB. Já a última eliminição, de Domitila, contrariou o resultado da enquete que apontou o fim de Larissa na disputa.

O canal oficial de votação do BBB 23, que define os rumos do jogo, é o site Gshow.