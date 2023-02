BBB 23: Pai de Amanda comemora a vitória da filha na Prova do Anjo

A vitória de Amanda na Prova do Anjo neste sábado, 12, no BBB 23, teve impacto na sua família. O pai da participante, Manoel, se emocionou quando a filha afirmou que vai presenteá-lo com o carro que ganhou na prova.

O irmão de Amanda, Lucas Meirelles, foi quem comunicou a Manoel a decisão da sister. “Amanda disse que vai dar a caminhonete para você, Manoel”, diz Lucas em um vídeo publicado nas redes sociais. O pai da participante, em seguida, vibra de felicidade junto com a família, que estava comemorando a vitória da médica.

VEJA MAIS