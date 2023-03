BBB 23: Festa do Líder Fred acontece mesmo sem o brother, preso no Quarto Branco

Na noite desta quarta-feira (8), os participantes do "Big Brother Brasil 23" receberam a notícia de que haveria a Festa do Líder, mesmo com a ausência do líder Fred Desimpedidos, que se encontra no Quarto Branco.

O tema da festa foi "futebol influencer" e os participantes foram surpreendidos pelo aviso no telão, que dizia: "Olá, brothers! Vocês acharam que não haveria Festa do Líder? Bola rolando, jogo que segue."

A notícia deixou os confinados chocados, e Larissa chegou a abaixar a cabeça e colocar as mãos no rosto. Porém, logo em seguida, um cooler foi liberado para os participantes aproveitarem o aquecimento para a festa.

Fred está enfrentando o Quarto Branco ao lado de Domitila, que apertou o botão nesta quarta e puxou o brother.