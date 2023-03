Quem foi para o Quarto Branco do BBB 23? Domitila apertou o botão e levou Fred Desimpedidos

A dinâmica do Quarto Branco no BBB 23 movimentou a casa mais vigiada do Brasil nesta quarta-feira, 9. Pela manhã, os participantes não foram acordados com o tradicional Toque de Despertar. Como explicado pelo apresentador Tadeu Schmidt, a área externa foi liberada às 10h e o primeiro participante que fosse dar uma volta no gramado se surpreenderia com um botão misterioso. Domitila foi quem apertou o botão e levou Fred Desimpedidos para o Quarto Branco.

A sister Domitila foi a primeira participante a acordar e levantar da cama. Ela chegou a abrir a porta da área externa mais cedo, mas, do local onde estava, não foi possível ver o botão. Nas redes sociais, a situação causou piadas entre os espectadores.

Um internauta escreveu: “Ela contemplou o horizonte e foi escovar os dentes (risos). "Domitila, vá meditar, tomar um sol", ironizou outro espectador. "Eu preferiria um paredão sem bate volta do que ficar num quarto só com a Domitila", escreveu ainda outra espectadora.

Por volta de 10h50, Domitila finalmente apertou o botão. Uma sirene é acionada e todos os participantes são acordados. Em seguida, um dummy entrega para Domitila um envelope, com a orientação de que só poderia ser aberto com a presença de todos os participantes. Um a um, os brothers e sisters começam a despertar e ir para a sala. Domitila explica diversas vezes o que ocorreu.

Após ler a carta, Domitila escolheu Fred Desimpedidos para ir ao Quarto Branco com ela. Eles vão participar de uma disputa em um carro. Quem ganhar, fica imune e quem perder vai direto ao paredão.