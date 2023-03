BBB 23: Entenda a dinâmica do Poder Coringa desta semana

Mais uma semana começa no BBB 23 e dessa vez, Sarah Aline é a nova líder e Fred Nicácio e Larissa voltaram para a casa na repescagem. Entre as novidades, o 'Poder Coringa' e 'Ação Globoplay' serão uma surpresa para os brothers; entenda a dinâmica.

Nesta quinta-feira (23), a semana iniciou com a consagração de Sarah Aline como líder. A próxima atividade será realizada nesta sexta-feira (24), com a definição do 'Poder Coringa'.

No sábado (25), a 'Prova do Anjo' definirá o imunizado e a 'Ação Globoplay', que acontece no mesmo dia, terá impacto direto na formação do paredão. O vencedor da ação poderá bloquear o voto de qualquer um da casa, exceto do líder.

Dinâmica do 'Poder Coringa'

O 'Poder Coringa' será realizado através do leilão, o participante que der o maior lance garante o “prêmio”. Entretanto, o vencedor terá o poder reverso, e terá que mandar ao paredão um participante entre os menos votados da casa, exceto ele mesmo. Vale lembrar que caso ninguém compre o poder, a definição ficará a critério do líder.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)