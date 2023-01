BBB 23: Cezar usa reality para cobrar direito de enfermeiros: 'Cadê nosso piso?'

O enfermeiro Cezar, participante do BBB 23, usou parte do seu tempo no raio-X diário de hoje, 21, para cobrar mais uma vez o piso salarial da enfermagem. Essa é a principal causa dos profissionais brasileiros na atualidade, os enfermeiros buscam a valorização da profissão no Brasil.

"Galera da UTI, não estou com saudade de vocês", brincou. "Cadê nosso piso, mermão?", questionou o brother, Ele já havia reclamado das condições de trabalho da categoria em conversa com Domitila Barros.

A situação sobre o piso salarial da enfermagem vem sendo debatida há mais de um ano. Em 2022, os enfermeiros defendem a efetivação do piso salarial de R$ 4.750 mensais. A regra também estabelece que técnicos de enfermagem têm direito a receber, pelo menos, 70% desse valor. Auxiliares e parteiras, 50%.