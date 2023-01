BBB 23: Gabriel pede mutirão para Anitta e vira piada nas redes sociais

A manhã deste sábado, 21, começou com os apresentadores do “É de Casa” debatendo as falas de Gabriel Fop dentro do Big Brother Brasil 23. “Como é que Gabriel acha que Anitta vai fazer mutirão para ele? Gente, alguém avisa ao Gabriel”, disse Maria Beltrão.

A história surgiu quando o brother falava sobre a possibilidade de ir ao paredão amanhã, 22. "Tomara que ela esteja fazendo mutirão", disse o modelo após a casa receber show da Anitta. Para quem não sabe, eles já tiveram um affair.

O assunto surgiu em conversa com Antônio "Cara de Sapato" e Larissa Santos.

Porém, a afirmativa de Gabriel gerou várias piadas na web, já que a cantora revelou ter pouca intimidade com ele: "A pessoa que eu tenho mais intimidade é a Bruna Griphao, mas também conheço o Fred, o Guimê, conheço muito por alto o Gabriel. Conheço muito menos do que vocês imaginam".

Veja os memes: