BBB 23: depois de beijos em festa, casal foi parar embaixo do edredom

Depois dos beijos na boca os fãs de Big Brother Brasil 23, os fãs do programa já ficaram atentos a possibilidades de rolar edredom. Quartos lotados, participantes divididos em camas e no chão, não intimida quem quer um envolvimento a mais, e foi assim com Bruna Griphao e Gabriel.

VEJA MAIS

O casal trocou beijos na festa e depois foi dormir de conchinha, mas rolou uma movimentação embaixo do edredom, tudo observado pelos brothers e sisters que estavam no cômodo.

Fred, que estava deitado na cama em frente dos dois, chegou a pegar o abajur e iluminar a cama em direção ao casal. Ele inventou até uma música brincando com os dois: "Bota, bota a mão no chão, o Fop vai te dar catucadão. Ali, eles nem estão aparecendo mais".