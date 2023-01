BBB 23: Aline Wirley e Bruno são os primeiros anjos da edição e colocam Fred e Marília como monstros

Aline Wirley e Bruno são os primeiros anjos do Big Brother Brasil 23. A dupla venceu a “BBB Pong”, disputa realizada no início da tarde deste sábado, 21. Unindo habilidade e estratégia, a prova foi dividida em duas etapas, na primeira era necessário “conquistar” as bolinhas que seriam usadas na segunda etapa.

Nesta última fase, os participantes escolhiam a dupla que desejavam tirar da prova e precisavam acertar no pote corresponde. Porém, a bola precisava quicar uma vez na mesa antes de cair no lugar determinado.

Três bolas eliminavam a dupla. Fred e Marília foram os primeiros a deixar a prova. Paula e Gabriel saíram na sequência, depois Key Alves e Gustavo, Sarah e Gabriel, Cezar e Domitila Barros, Cristian e Marvvila, Fred e Ricardo, e Tina e MC Guimê.

Com apenas Aline Wirley e Bruno e Antonio "Cara de Sapato Jr." e Amanda ficaram na disputa, a última dupla recebeu três bolas no pote correspondente e foi eliminada.

Os campeões escolheram Sapato e Amanda para o almoço do Anjo.

MONSTRO

Fred e Marilia foram os primeiros castigados do Monstro do BBB 23. A dupla escolhida estará vestida de biscoito e caçará likes pela casa. Além disso, cada um perde 300 estalecas.