BBB 23: Amanda fica em choque ao descobrir que Gabriel era o Mosca, de 'Chiquititas'; vídeo

A sister Amanda Meirelles do “Big Brother Brasil 23” teve uma surpresa na cozinha na noite do último domingo (12). Enquanto conversava com outros participantes, ela descobriu que o brother Gabriel Santana, do Grupo Camarote, é o ator que interpretou o personagem Mosca na novela “Chiquititas”, do SBT.

VEJA MAIS

Amanda, está no quarto Paredão do reality, ficou incrédula ao ouvir a notícia: "Você foi o Mosca da nova temporada?". Ela ainda brincou que iria até arrumar o cabelo após a descoberta.

A sister não conseguiu esconder sua emoção e abraçou Gabriel, sorrindo feliz, e repetiu: "Cara, você foi o Mosca mesmo, sério?". A cena rendeu risadas aos brothers que estavam na cozinha.

O momento viralizou nas redes sociais, com mais de 950 mil visualizações. Amanda é conhecida por sua paixão pela novela “Chiquititas” e a descoberta do passado de Gabriel como Mosca a deixou ainda mais animada.