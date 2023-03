BBB 23: Alface desabafa após discutir com Fred: 'Eu não aguento mais'

Nos últimos dias o clima tem estado tenso dentro da casa do "Big Brother Brasil 23". Ricardo Alface e Fred discutiram e o biomédico decidiu se mudar de quarto e ir dormir no cômodo "Fundo do Mar".

"Eu vou jogar sozinho, não quero passar de troca de time. Mas eu não tenho que aguentar essas paradas, eu quero que se lasque todo mundo. Se o Fred sair lá e eu sair depois eu vou ficar feliz porque eu não aguento mais, não aguento mais", disse Alface.

Ao mudar de quarto, os participantes acolheram o sergipano. "Lembre-se que no momento em que estamos mais lascados, somos minoria, não temos privilégio nenhum, nem dinheiro a gente tem. É nesse momento que seus valores lhe guiam até esse quarto", disse Domitila.

Já, Black aproveitou para falar sobre traições no outro grupo. "Tem várias traições lá. Eles tão passando pano lá pro Sapato que falou que queria jogar com o Cowboy, pro Fred. E agora você que é o traidor", afirmou.

