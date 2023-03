No BBB 23, Fred e Alface trocam acusações: ‘saboneteiro e piada’

Clima tenso entre os brothers! Após a formação do paredão, na madrugada desta segunda-feira (6), no BBB 23, Rodrigo "Alface" ouviu uma conversa de Fred com Sarah, em que ele diz que votaria em pessoas do próprio grupo antes de indicar a emparedada, Gabriel Santana ou Marvvila à berlinda. Instantes depois, o biomédico foi tirar satisfações com o jornalista.

Ao ser questionado, o influencer justificou: "Isso é de antes... Eu falei: 'Na provável ruptura dos grupos, tem gente do meu quarto que eu voto antes de votar em vocês'”. Alface, então, chamou Fred de “saboneteiro” e “piada”. Já Fred chamou o ex-aliado de “traíra” e “desleal” com o grupo. "Todo mundo desconfia de você", disse o ex de Bianca Andrade.

Depois da discussão, Fred chorou no Quarto do Líder e foi consolado por Larissa. "Eu não consigo ver injustiça, não consigo ver deslealdade [no que eu fiz]. Defendi o grupo o tempo todo para o cara fazer isso... Era para ele ter ido para o paredão várias vezes", disse o jornalista.

Fred ainda sugeriu que algumas pessoas saíram do BBB no lugar de Alface. “Um monte de gente que nem teve tempo de ir para o paredão e já saiu porque nem era foco. Todo mundo tretando com o cara, todo mundo dando alvo para o cara. Não é possível que as pessoas lá fora gostem disso. Até o Tadeu dá indireta para ele”, continuou, em conversa com Larissa.

A personal trainer concordou com Fred e disse que as atitudes de Ricardo são maldosas e que o público está de olho em tudo. "Relaxa, ele conseguiu se safar até agora. Mas a conta dessa maldade uma hora vem", afirmou.