Quem está no 8º paredão do BBB 23? Sarah, Key Alves e Domitila disputam a preferência do público

A noite deste domingo (5) foi de formação de Paredão no "Big Brother Brasil 23". Sarah Aline, Key Alves, e Domitila Barros disputam a preferência do público. A votação segue até a terça-feira (7), quando será eliminado o 8º brother ou sister.

O Anjo MC Guimê imunizou Bruna Griphao. O Líder Fred Desimpedidos votou em Sarah Aline. Cezar Black, que atendeu ao último Big Fone, no sábado (4), indicou Guimê. A casa foi dividida em dois grupos, que votaram entre si. No grupo que ficou no quarto Deserto, os participantes mais votados foram Marvvila e Larissa, com 3 votos cada. Fred desempatou e escolheu a cantora para a berlinda. No Fundo do Mar, foi Domitila.

Key Alves já estava na berlinda desde a última quarta-feira (1º), quando MC Guimê atendeu ao Big Fone e indicou a sister e Cezar Black. No entanto, Black atendeu à chamada do Big Boss e se salvou da disputa.

Marvvila, Domitila, Guimê e Key disputaram a prova Bate-Volta. Guimê e Marvvila conseguiram escapar.

Como votaram os grupos?

Sarah Aline votou em Larissa;

Marvvila votou em Amanda;

Amanda votou em Marvvila;

Larissa votou em Marvvila;

Gabriel votou em Larissa;

Cara de Sapato votou em Marvvila;

Cezar votou em Larissa.