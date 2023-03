BBB 23: o que aconteceu na madrugada deste sábado, 4? Festa, diversão e beijos

A Festa do BBB 23 teve um Glow oferecido pela Pantene. Não só as roupas dos confinados brilharam nesta madrugada de sábado, 4, mas Gloria Groove fez um showzão para os brothers e sisters. A festa teve direito a conversas sobre jogo, desentendimentos, beijão e até selinho. A cantora se emocionou e deixou um recado aos participantes. "Meu coração se enche de felicidade cada vez que eu entro aqui para cantar para vocês", disse.

Ainda é sábado, mas os jogadores estão preocupados com o Jogo da Discórdia. Gabriel Santana conversou com Bruna Griphao sobre indagar Fred sobre uma fala do jornalista sobre 'jogarem juntos dentro do BBB'. Em seguida o ator foi conversar com ele sobre o jogo ter "virado" para o Quarto Deserto. Fred explicou e ainda falou sobre a formação de Paredão.

Desentendimentos no Quarto Deserto. Larissa e Bruna Griphao decidiram que votarão em Domitila Barros. MC Guimê falou sobre seus alvos dentro da casa. Fred e Cara de Sapato também conversaram. Depois conversando com Ricardo, Fred defendeu Larissa e Bruna Griphao, porque elas não votariam em grupo e saíram como traidoras.

Larissa e Fred deram um beijão na entrada do Quarto do Líder, parecia cena de novela, com o clímax nas mãos levadas à parede. Em outro espaço da casa, não rolou beijo de verdade, mas Ricardo deu um "beijo fake" em Bruna Griphao, com a mão em cima da boca da sister. Só que a vontade de beijar dele estava em Sarah, já que ambos confirmaram que queriam dar um beijo, quando estavam deitados juntos. Acabou rolando um selinho.

Festa vai, muitas conversas... Final de festa e? After do crias, claro. Os tradicionais "inimigos do fim".