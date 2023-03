BBB 23: o que rolou na madrugada desta terça-feira, 7? Treta generalizada, discussões e racha

O Jogo da Discórdia entregou tudo ao vivo e também na madrugada desta terça-feira, 7, no BBB 23. Treta geral, discussão e rachas no grupo. Depois de montarem seus pódios, elegerem a pessoa mais fraca do jogo e definir um castigo, teve muita choradeira na Casa mais vigiada do Brasil. Castigos: tiro de fumaça, porrada de entulho ou bomba de óleo. Muitos confinados melecados com os castigos da dinâmica.

Pódios: Grupo 1, Cezar Black, Key Alves e Domitila Barros; grupo 2, Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline; grupo 3, Aline Wirley, Amanda e Cara de Sapato; grupo 4, Bruna Griphao, Fred e Larissa. MC Guimê e Ricardo ficaram de fora na divisão dos grupos e viraram uma dupla na dinâmica.

Key Alves e Guimê tretaram. Cezar disse que Marvvila era traidora; Sarah e Fred. Key Alves e Bruna Griphao; Ricardo e Fred e muitas outras discussões foram protagonizadas.

Larissa se irritou com Gabriel e disse que nunca houve acordo no quarto, Gabriel Santana disse que interpretou outra coisa de Fred, que eles poderiam jogar juntos. "Olha como eu tô, por uma má interpretação de uma fala sua!", disse Fred.

Sarah Aline tirou satisfações. "Quando você fala ali que você está vendo maldade e desespero, sim, eu estou desesperada. Eu não quero sair daqui. É muito difícil você ouvir 'estou protegendo a sua aliada, espero que você fique bem nessa situação', sendo que eu estava indo para o Paredão. E outra coisa, não falem que vocês estão me protegendo sendo que não", disse ao Fred.

Cara de Sapato em conversa com Aline Wirley e Amanda questionou as alianças de Fred. "Agora a gente sabe as atitudes que tem que tomar, cada movimento que a gente tem que fazer de acordo com a situação. A gente tem que priorizar quem prioriza a gente", concluiu.

Não teve um confinado que não se meteu na treta generalizada, que se instaurou na casa mais vigiada do Brasil. A madrugada foi longa.