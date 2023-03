BBB 23: Ex-Fazenda, Tico Santa Cruz critica Fred: 'Deixou a máscara cair'

O Jogo da Discórdia do BBB 23 desta segunda-feira, 6, rendeu críticas e comentários do cantor Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas Roque Clube e ex-participante de A Fazenda, em 2010. O roqueiro acredita que se Key Alves não sair no paredão desta terça-feira, 7, tudo vai ficar “mais confuso para quem está lá dentro”.

Em um texto em sua página do Instagram, Tico analisou a dinâmica e as reações dos participantes. Para ele, Fred Desimpedidos “deixou a máscara cair”. “Fred Desimpedidos deixou a máscara cair feio e se mostrou uma pessoa bem diferente daquele cara gente boa, tranquilão”, afirmou.

Sobre Larissa, que está se relacionando com Fred dentro da casa, Tico Santa Cruz disse que poderia se prejudicar por causa do companheiro. “Larissa, seguindo o casal, está se indispondo e criando conflitos que não seriam dela caso não estivesse envolvida com Fred. Poderá pagar um preço alto pelo movimento”, escreveu.

“Cezar Black foi MUITO grosseiro com a Marvila, diria que apesar do erro dela, nesse jogo da discórdia ele entrou de uma forma desproporcional. Se Marvvila fosse um pouco mais articulada, poderia ter dado uma resposta à altura. Mas ela sabe que errou e está completamente vulnerável”, analisou ainda o artista e ex-Fazenda.

VEJA MAIS

Os participantes mais sensatos do Jogo da Discórdia, para Tico Santa Cruz, foram MC Guimê, Cara de Sapato, Aline e Amanda. “Adotaram uma postura muito sensata em não entrar nessa confusão (entre Cézar Black e Marvvila), embora o Sapato tenha jogado mal quando escolheu César e não falou nada com nada”, criticou.

Durante o Jogo da Discórdia, a sister Key Alves acabou ficando “fora do foco, mesmo tendo sido chamado como alvo”, apontou Tico. “Por outro lado, Sarah fez falas bem poderosas após o término do jogo. Espero que ela não saia. Meteu a real na cara do Fred, que foi dar uma de ‘bonzinho’ e a chamou para dizer que a colocaria no Paredão, antes mesmo de avisar ao seu grupo”, elogiou o artista.

Alface foi o brother que jogou mais “aberto”, na opinião de Tico Santa Cruz. “Domitila é uma criatura confusa. Continua confusa e quando tem chance de melhorar sua posição, é muito prolixa, pouco objetiva e clara. Gabriel Mosca, age como o mestre dos Magos - fala, fala e não fala nada com nada mesmo que pareça que algo faz sentido. Deus me perdoe”, prosseguiu o vocalista.

Para Tico, o BBB é um jogo complexo, no qual “qualquer movimento errado muda tudo”. “Fred se lascou. Larissa está sendo arrastada junto. E o paredão, se a Key não sair, vai deixar tudo ainda mais nebuloso pra quem está lá dentro”, completou.