BBB 23: Jogo da Discórdia teve 'tiro, porrada e bomba' como punição; veja

Nesta segunda-feira (6), o Jogo da Discórdia do "Big Brother Brasil 23" seguiu na mesma linha do apresentado na semana passada: tiro colorido, bomba de óleo e porrada de entulho. No gramado, em duplas e trios, os brothers tiveram que selecionar os jogadores considerados “mais fracos” e que “não vai vencer”.

A programação do dia, no BBB 23, iniciou com Guimê e Ricardo. Entre Sarah, Key e Domitila eles escolheram a Key, na justificativa de incoerência e jogo sujo ao longo do programa. Ricardo alegou que Key se perdeu. "Como teve o casal, o Cowboy [Gustavo] saiu... vocês, para mim, são um. Se ele saiu, tem a ver com você também". MC Guimê completou: "O jogo dela, ela acabou tropeçando na própria arrogância".

A sister levou tiro de fumaça como punição. Veja!

Na rodada de Key, Cezar e Domitila elegeram o grupo da Marvvila, Gabriel e Sara. Entre eles, Marvvila foi escolhida como a mais fraca. Cezar disse que a cantora é traidora, por não proteger a Sara, fugiu para se proteger. Marvvila também levou tiro de fumaça e se defendeu que o baiano também é falso e se esquivou o jogo todo.

No jogo entre Marvvila, Sarah, Gabriel, eles escolheram o Fred, Larissa e a Bruna como os mais fracos. Mas Fred foi selecionado como o principal. O motivo, segundo Sarah, ele expôs a Marvvila e foi contraditório sobre as decisões de votos. Fred disse que foi verdadeiro e até ia puxar voto para Sarah ficar, mas levou tiro de fumaça.

No trio de Aline, Amanda e Sapato, eles selecionariam Marvvila, Gabriel e Sarah. Marvvila foi escolhida. Amanda alegou que a preferência pela Marvvila pela forma como não se posiciona, não joga próximo e já votou em todos os três. A sister recebeu porrada de entulho.

Bruna, Fred e Larissa escolheram o grupo da Key, Sara e Domitila. Key foi a selecionada. Fred afrontou a atleta. "O grande conflito começa nessa casa quando tinha 4 pessoas envolvidas nessa casa. O Brasil pode te dar uma resposta se você tem envolvimento nisso". Key levou porrada de entulho.

2ª rodada

Na segunda rodada, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que não poderia repetir o grupo que foi punido na primeira rodada e nem dar o mesmo castigo. Com os ânimos alterados, e depois da bronca de Tadeu, o jogo da discordia seguiu.

No grupo dos excluídos, Guimé e Ricardo escolheram o trio da Bruna, Larissa e Fred. Fred foi selecionado pra ser alvo, com alegação de não cumprir o acordado. Fred se defendeu com críticas ao Ricardo e a confusão aumentou no gramado. Ricardo escolheu bomba de óleo como punição.

Domitila, Key e Cesar também escolheu da Bruna, Larissa e Fred. Entre o trio, Fred foi novamente selecionado. Domitila e Cesar se exaltaram a dizer sobre a falsidade do youtuber. O grupo escolher porrada de entulho como castigo.

Sara, Gabriel e Marvvila escolheram o grupo do Cesar, Domitila e Key. Cesar foi o alvo. Márvvila alegou que ele chega na situação para aparecer e compra cena que não é pra ele. O profissional de saúde rebateu e a discussão continuou no gramado.

Aline, Amanda e Sapato selecionaram o grupo do Cesar, Domitila e Key, mas puxaram o Cesar. Apesar de terem se reconciliado, o black é a pessoa que o Sapato tinha se desentendido na casa, por enfermeiro comprar briga que não é dele. Cesa levou tiro de fumaça.

Fred, Bruna e Larissa escolheram o Ricardo, da dupla com Guimé. Fred disse que Ricardo é traira, faz média e é arrogante. Ricardo recebeu bomba de óleo e a discussão continuou mesmo após o ao vivo.