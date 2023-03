BBB 23: Bruna e Amanda discutem no reality: 'Você não escuta'

Amanda e Bruna Griphao discutiram no "Big Brother Brasil 23". As duas participantes trocaram acusações e a atriz afirmou que a médica não considera o que ela diz, mas só dá ouvidos à Larissa.

"Eu quando converso com a Lari, eu consigo conversar. Mas a questão é que não é só comigo, mas quando alguém vai falar com você, você não escuta, você só quer se defender, sendo que a gente não quer atacar", começou Amanda.

Segundo a médica, a atriz só quer que as pessoas fiquem do lado dela, mas que no confinamento não tem certo ou errado. "Você usa como uma defesa, sendo que é só uma conversa, não é pra atacar", continuou.

"Mas eu sinto a mesma coisa de você", rebateu Bruna.

Aline Wirley, que estava junto com elas, também opiniou e disse que concordava com Amanda.

"A gente não tem que ficar gritando e medindo voz. Ontem eu acordei muito mal porque eu sinto que eu não sei me expressar. E eu não acho que você é melhor do que eu porque você sabe se expressar", disse a médica.

"Eu sinto que você não me escuta, de coração. Por isso que eu sempre tento me defender de você", revelou a atriz.

Ao final, as duas chegaram a um consenso e disseram que vão tentar mudar para se entenderem melhor.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)