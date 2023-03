BBB23: Como votar para eliminar Key Alves, Domitila ou Sarah Aline? Confira

As sisters Key Alves, Domitila e Sarah Aline estão no oitavo paredão do Big Brother Brasil 23. A votação já está aberta ao público e a eliminação acontece pela noite desta terça-feira (7). Confira como votar:

Como votar no paredão BBB 23?

A enquete oficial do programa está disponível no site do Gshow, através da aba ‘Big Brother Brasil’. Para votar diretamente no eliminado da semana, basta acessar globo.com e fazer o cadastro da sua conta.

Acesse o site do gshow aqui.

Além da votação no gshow, você também pode acompanhar a porcentagem de votos através das enquetes parciais; confira

Como votar na enquete OLiberal

Acesse aqui a para votar na enquete de OLiberal.

Como votar na enquete UOL

Para acessar a enquete, basta acessar o site do UOL e clicar na aba ‘BBB’. A votação também está disponível por este link.

