BBB 22: veja que horas começa o reality e a eliminação hoje, terça-feira (12/04)

A rede Globo vai exibir nesta terça-feira (12/04), uma noite cheia de emoções no BBB 22. Mais um dos confinados irá se despedir do reality e, na berlinda de hoje, estão Gustavo, Natália e Paulo André. Faltando poucos dias para o fim do programa, a tensão é grande entre todos os brothers e ninguém quer voltar para casa.

Segundo a programação da emissora, a noite da 14ª eliminação será exibida logo após a novela Pantanal, às 22h35 (horário de Brasília). Como sempre acontece antes de um dos confinados ir para casa, o programa irá mostrar a trajetória de cada um e os momentos mais marcantes do dia.

Durante o Raio-x desta manhã (12/04), os emparedados da vez defenderam sua permanência e não negaram o medo de sair do BBB. Natália falou sobre a briga com Eliezer e tentou explicar o motivo de tê-lo escolhido para o castigo “especial” do monstro. Além de pedir para o Brasil continuar votando para que ela permaneça no reality. Gustavo também fez um apelo aos fãs do programa para tentar ficar na casa e disse que irá agitar o jogo caso não seja eliminado. Paulo André também falou para os fãs não pararem de votar e ainda puxou mutirão, tanto por ele quanto por Gustavo, para os dois ficarem no BBB 22.

