Segundo enquete divulgada pelo site UOL, Natália será a próxima eliminada do BBB22

Natália, Gustavo e Paulo André estão no décimo quarto paredão do BBB 22, e na enquete divulgada pelo site UOL, tudo indica que a sister deixarã a competição com cerca de 77% dos votos. Seguida de Gustavo e do menos votado, Paulo André.

Na última semana, Eliezer saiu do último paredão direto para liderança. Ao vencer a prova, o brother indicou Paulo André para a berlinda. Natália foi a mais votada no confessionário e Gustavo garantiu seu lugar na disputa pela dinâmica do dedo-duro.

