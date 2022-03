BBB 22: saiba que horas começa o ‘Jogo da discórdia’ de hoje (14/03)

Segunda-feira é dia de Jogo da Discórdia e os fãs do BBB 22 aguardam ansiosamente por esse momento. Nesta noite (14/03), os brothers irão se encontra às 22h40, logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol", para acertar as diferenças e tentar se defender dos últimos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil.

A formação do paredão entre Gustavo, Pedro Scooby e Vyni mexeu com os ânimos da casa e muitas discussões aconteceram após a votação do último domingo (13/02). A dinâmica da noite ainda não foi revelada, mas todos já aguardam muitas emoções.

Alguns dos emparedados já garantiram que irão aproveitar o momento do discurso para defender sua permanência e posicionamento no jogo. Pedro Scooby garantiu que a noite de hoje será para explicar suas ações no BBB 22. O surfista ficou muito chateado após Lucas o indicar ao paredão e alegar que Scooby não tem compromisso com o jogo.

“Não sei o que vai ser o jogo da discórdia, mas uma coisa que eu falaria hoje é que eu levei a minha vida inteira, dentro de todos os problemas que eu tive na vida, desse jeito mais leve de entender os problemas. Saber que não se pode fazer muita coisa e não dar atenção para isso, não dar valor a isso. Aqui tenho visto muita gente com falta de compromisso com o jogo. Eu fiquei pensando assim: eu fui um dos caras que mais ganhei prova aqui”, disse durante uma conversa com Douglas Silva.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)