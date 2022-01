BBB 22: saiba onde assistir ao vivo e o horário da Prova do Líder de hoje (27/01)

Nesta quinta-feira (27), os participantes da casa mais vigiada do país vão participar da segunda Prova do Líder do ‘BBB 22’. Na semana passada, quem conquistou o reinado foi o ator Douglas Silva. Saiba como assistir ao vivo o reality show e que horas vai começar a dinâmica:

Onde assistir a Prova do Líder do ‘BBB 22’?

A segunda prova de liderança do ‘BBB 22’ vai ser exibida na TV ao vivo, após a novela ‘Um Lugar ao Sol’, da Rede Globo, a partir das 22h40. No canal de streaming, a dinâmica pode ser acompanhada pela GloboPlay. Já pelo computador, o usuário pode assistir ‘clicando’ na aba ‘Agora na TV’.

Quando será formado o segundo paredão do 'BBB 22'?

A próxima eliminação do ‘BBB 22’ vai ser definida no domingo, dia 30 de janeiro.

Como vai ser formado o paredão do ‘BBB 22’?

Antes de começar a formação do paredão da semana, o Anjo deverá indicar quem é o imunizado. Em seguida, o Líder fará a indicação e, por último, a casa vai até o confessionário e vota. O mais votado se juntará com a indicação do Líder.

