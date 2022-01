Festa do Líder, beijo na boca e estratégias marcaram a madrugada de hoje (27/01) no BBB 22

A festa do Líder deu o que falar na noite da última segunda-feira (27), no BBB 22. Finalmente aconteceu o primeiro beijo entre brothers e muitas outras emoções para marcar a madrugada: desde pegação até estratégias de jogo agitaram os participantes. Confira o que rolou:

Festa do Líder

Com o tema 'Luz Câmera e Ação', a festa do líder Douglas Silva deu o que falar no BBB 22. Representando a carreira do ator, a decoração teve direito a cenografia do universo da TV e do Cinema, tapete vermelho, portal de entrada animado, outdoor, claquete e película. Sem falar nos looks dos brothers que estavam muito estilosos.

Primeiro beijão

Depois de um empurrãozinho de Pedro Scooby e Paulo André, finalmente teve o primeiro beijão no BBB 22. Eslovênia e Lucas se renderam ao momento e protagonizaram a cena que marcou a noite. Fora do reality a web se animou com o possível primeiro casal.

Choro ou dor de cotovelo?

Depois do super beijo entre Lucas e Eslovênia, Natália caiu no choro. Parece que a sister não se agradou ao ver a pegação entre o possível casal. A designer de unhas chegou a dizer para Jessiane que a amizade com o brother acabou:

"Amiga, para mim, não quero ele mais nem como amigo. Para mim, está sendo ruim. Estou me sentindo mal e não quero isso. Você entende?", afirmou.

Depois de ser consolada, Natália desabafou com Paulo André e confessou o motivo do choro: "Fiquei magoada por ele beijar uma pessoa que não gosta de mim".

Estratégia no jogo

Enquanto alguns beijavam e choravam, Rodrigo não desligava do jogo. Em uma conversa com Jessiane, ele falou o que pensa sobre alguns participantes:

"Tem gente com desvio de caráter, tem gente que não joga (...) Para com essa falsidade! Tem gente falsa para caramba. Fica minando as pessoas (...) todo mundo sabe que chegou com esse desvio de caráter. Estou nem aí, a verdade vai começar a sair."

Treta

E ainda teve discussão entre sisters. Enquanto Natália não estava bem e chorava, Linn da Quebrada discutiu com Naiara Azevedo. Tudo aconteceu depois da cantora tentar aconselhar a mineira. "Não é sobre você, Naiara. Isso é sobre o que ela está sentindo".

Naiara ainda teve um momento tenso com Paulo André. Ao questionar o atleta olímpico sobre seu comportamento na casa, a cantora disparou: "Eu estou falando com você. Olha no meu olho. Não gosto de conversar olhando para o lado".

Saudades do Vip?

E Jade Picon mostrou não estar muito feliz na Pipoca. Na madrugada, ela não disfarçou a vontade de ir para o Vip na próxima semana. Durante a festa, algumas sisters fizeram um brinde: "À uma nova semana", disse Bárbara. "A gente vai sair da Xepa, tá?", falou Jade Picon.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)