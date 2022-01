Naiara Azevedo é condenada a pagar R$ 100 mil em ação trabalhista contra ex-funcionário

Naiara Azevedo, do ‘BBB 22’, foi condenada em uma ação trabalhista, a pagar quase R$ 100 mil reais a um ex-guitarrista de sua banda. Isso porque, segundo o site Splash, a cantora não teria pago adicional noturno, nem horas extras ou feriados ao ex-funcionário.

De acordo com o juiz Marcelo Nogueira Pedra, responsável por determinar o cumprimento da ação, Naiara também ficou devendo ao guitarrista um adicional de insalubridade, pelo fato do músico ficar exposto a ruído e também taxas extras por trabalhar até de madrugada. O acúmulo da dívida com o ex-empregado dura desde agosto de 2018.

E essa não é a primeira vez que a sertaneja é ‘acusada’ de acumular devedores fora da casa mais vigiada do país. Naiara também foi cobrada na Justiça pelo Banco do Brasil em uma ação que ultrapassa R$ 1 milhão.

Em 2021, a sister emitiu uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 864 mil para pagar um saldo devedor de R$ 739 mil. No entanto, ela não pagou as prestações. No dia 20 de dezembro de 2020, a sertaneja já acumulava uma dívida de R$ 1.003.732,33.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)